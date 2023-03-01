الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 أرقام مهمة أعلنت عنها وزارة البترول في المنيا.. تعرف عليها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تشهد محافظة المنيا صباح غدًا الخميس، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات التنموية، وعلى مدار 8 سنوات فائتة شهد الصعيد طفرة تنموية غير مسبوقة، واعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يهتم فعليًا بتطوير محافظات الوجه القبلي، لما حظي به الصعيد من مشروعات تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات.

وتتميز محافظة المنيا بوفرة المواد التعدينية والتي تتمثل في (خام البنتونيت، أحجار الزينة، الرمال الصفراء، الرمال البيضاء، والبازلت)، ووفق ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة التعدينية خلال السنوات الماضية فنجد 4 أرقام مهمة للبترول في محافظة المنيا، التي شهدت طفرة كبيرة وهي:

  • 345.5 ألف مشترك في خدمة الغاز الطبيعي حتي يونيو 2022 على مستوى المحافظة.
  • 5 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حتى يونيو 2022 على مستوى المحافظة.
  • 18 محطة هو عدد محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي حتى يونيو 2022.
  • 6.1 ألف سيارة محولة للعمل بالغاز الطبيعي في الفترة من 2014 إلى 2022 على مستوى المحافظة.
محافظة المنيا الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات التنموية وزارة البترول عبدالفتاح السيسي تطوير محافظات الوجه القبلي مشروعات تنموية

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