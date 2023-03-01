4 أرقام مهمة أعلنت عنها وزارة البترول في المنيا.. تعرف عليها

تشهد محافظة المنيا صباح غدًا الخميس، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات التنموية، وعلى مدار 8 سنوات فائتة شهد الصعيد طفرة تنموية غير مسبوقة، واعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يهتم فعليًا بتطوير محافظات الوجه القبلي، لما حظي به الصعيد من مشروعات تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات.

وتتميز محافظة المنيا بوفرة المواد التعدينية والتي تتمثل في (خام البنتونيت، أحجار الزينة، الرمال الصفراء، الرمال البيضاء، والبازلت)، ووفق ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة التعدينية خلال السنوات الماضية فنجد 4 أرقام مهمة للبترول في محافظة المنيا، التي شهدت طفرة كبيرة وهي: