الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الإصابة تحرم بايرن من ليروي ساني أمام باريس في دوري الأبطال

ليروي ساني
ليروي ساني

تعرض ليروي ساني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني للإصابة أثناء تدريبات الفريق، الأربعاء.

بحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن ليروي ساني تعرض للإصابة في كاحله خلال تدريب الفريق يوم الاثنين، ولم يتدرب مع الفريق اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع غياب ساني عن مباراة الفريق يوم السبت أمام شتوتجارت في الدوري الألماني، كذلك مباراة الإياب لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب بايرن ميونخ الألماني، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ليروي ساني ساني بايرن ميونخ بايرن ميونخ

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