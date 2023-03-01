الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمعية مستثمري أسوان: انتهاء 34 مشكلة واجهت المستثمرين في المحافظة

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية

أكدت الدكتورة عبير عصام الأمين العام لجمعية مستثمري أسوان ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الأمناء لمدينة السادس من أكتوبر، أهمية الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم للعديد من المناطق الصناعية خلال الفترة الماضية للتعرف على المشاكل التي تواجه الاستثمار الصناعي بالمحافظات، مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة لرئيس الهيئة لمحافظة أسوان ولقائه بجمعية المستثمرين أنهت 34 مشكلة واجهت مستثمري أسوان بمنطقة العلاقي الصناعية ومنها في قطاع الرخام والجرانيت.

 

وأضافت خلال مشاركتها في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة دور توطين الصناعة، أننا نثمن أيضا تعيين سيدة في منصب رئيس مركز تحديث الصناعة دعاء سليمة لأهمية الظهور المشرف للسيدات في الأماكن التنفيذية وخدمة المجتمع الصناعي والذي يأتي ضمن توجهات الرئيس السيسي بدعم وتمكين المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية والقضائية بالدولة.

كما أشارت إلى أهمية توجه الهيئة الحالي للاستعانة بشركات إدارة المنشآت الصناعية والمناطق الصناعية من خلال طرحها لإدارة المناطق الصناعية بجانب الشفافية في تخصيص الأراضي وإنشاء المناطق الصناعية الصغيرة مساحة 100 ألف متر مربع للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتراثية.

وأكدت أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي وصلت حاليا إلى 52 مدرسة وجميعها مع شريك صناعي، مشيرة إلى أن شركتها تمتلك مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالسادس من أكتوبر وأخرى في الشيخ زايد تحت مسمى مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية، كما تستهدف في المرحلة المقبلة إنشاء مدرستين في أسوان والأقصر من منطلق دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني باعتباره جزءًا من التعليم، بجانب دعم سياسة الدولة واهتمامها بالتكنولوجيا التطبيقية خلال المرحلة الحالية.

وطالبت عبير عصام، بضرورة السماح لعمل زيارات لطلبة المدارس التكنولوجيا التطبيقية لمقر هيئة التنمية الصناعية لشرح فكر ومفهوم التنمية الصناعية للطلاب بشكل صحيح بما يسهم في نشر الوعي بأهمية الصناعة ودورها في التنمية الشاملة وكذلك للأهمية الاستراتيجية للاستثمار في قطاع التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية لخدمة الاقتصاد الصناعة الوطنية.

كما أكدت الدكتورة عبير عصام، أهمية التركيز على إقامة صناعات للخامات حسب الموارد الطبيعية التي تتميز بها كل محافظة وذلك من خلال إقامة صناعات لتوفير الخامات والعمالة والنقل والتخزين مثل محافظة الأقصر والتي تتميز بالإنتاج المبكر لمحصول العنب والطماطم عن باقي المحافظات.

الاستثمار الامين العام الدكتور عبير عصام الزيارات الميدانية الصناعة ا لجنة الصناعة بمجلس

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وائل لطفي

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