دراسة توضح كيفية التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

وجدت دراسة أن برنامج الوقاية من مرض السكري التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية خفض الحالات بمقدار الخمس.

ووفقًا لموقع "health" تم تقديم الدعم لأكثر من مليون شخص من برنامج NHS للوقاية من مرض السكري (NDPP) الذي يوفر التمارين والنصائح الغذائية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ووجد تحليل أجرته جامعة مانشستر أن الإحالات تقلل من فرص إصابة الشخص بداء السكري من النوع 2 بنسبة 20%.

قاموا بتحليل بيانات الممارس العام بين عامي 2016 و2020 والتي أظهرت أن أكثر من 1.2 مليون شخص قد حصلوا على الدعم من خلال البرنامج، مع تغييرات شخصية في نمط الحياة بما في ذلك تحسين جودة التغذية وفقدان الوزن وزيادة النشاط البدني.

وبحسب النتائج المنشورة في مجلة PLOS Medicine، فإن احتمال الإصابة بمرض السكري الكامل بعد 3 سنوات بلغ 12.7 في المائة لأولئك الذين تمت إحالتهم إلى البرنامج مقارنة بـ 15.4 في المائة في أولئك الذين لم يشاركوا في البرنامج.

يعتقد الخبراء أن مفتاح تقليل المخاطر هو فقدان الوزن، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن الأشخاص الذين حضروا الدورة يفقدون في المتوسط ​​حوالي 5 أرطال.

كما انخفض متوسط ​​مستويات السكر في الدم للشهرين أو الثلاثة أشهر السابقة، والمعروفة باسم HbA1c، بشكل ملحوظ لدى المشاركين.

وقال الدكتور راثي رافيندراراجاه ، من جامعة مانشستر: "تظهر نتائجنا أن NDPP يبدو أنه ناجح في الحد من التقدم من فرط سكر الدم غير السكري إلى مرض السكري من النوع 2، فعلى الرغم من أننا كنا قادرين فقط على فحص الإحالة إلى البرنامج، بدلاً من الحضور أو الانتهاء، إلا أنه لا يزال يظهر انخفاضًا كبيرًا في المخاطر بنسبة 20 %، هذا يشير إلى أن قرار تنفيذ البرنامج بسرعة وعلى نطاق واسع في إنجلترا كان القرار الصحيح.

وقال البروفيسور جوناثان فالابجي، المدير الإكلينيكي لمرض السكري والسمنة في NHS: "هذه الدراسة المهمة هي دليل إضافي على أن NHS تمنع مرض السكري من النوع 2 وتساعد مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء إنجلترا على عيش حياة أكثر صحة".

على سبيل المثال، إذا كان الطفل بعمر ثلاثة أشهر في النسبة المئوية الأربعين للوزن ، فهذا يعني أن 40 في المائة من الأطفال بعمر ثلاثة أشهر يزنون نفس الطفل أو أقل منه.

تكلف الحالة NHS حوالي 6.1 مليار جنيه إسترليني ، من ميزانيتها التقريبية البالغة 124.7 مليار جنيه إسترليني ، كل عام، ويرجع ذلك إلى أن السمنة تزيد من خطر تعرض الشخص لعدد من الحالات التي تهدد حياته.

وتشمل هذه الحالات مرض السكري من النوع 2 ، والذي يمكن أن يسبب أمراض الكلى والعمى وحتى بتر الأطراف.