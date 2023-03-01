قوى عاملة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن أجور العاملين ببعض الشركات اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد عاشور، بشأن عدم صرف مقابل إشراف على الانتخابات النقابية للعاملين بالمديريات ومكاتب العمل حتى تاريخه، واختلاف وتفاوت الهياكل التنظيمية وهيكل الأجور ما بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمحافظة وباقي أجهزته داخل الأقاليم، وكذلك تعديل قرار إنشاء مديريات التنظيم والإدارة أسوة بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي، حيث إن المديريات يعمل بها أكثر من 3000 عامل.

وتنظر اللجنة طلب إحاطة بشأن العاملين بشركة الكراكات المصرية التابعة للشركة القابضة للري والصرف من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وإجبارهم على التنازل عن مقابل رصيد إجازاتهم.

على صعيد آخر كانت قد ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها امس الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تطبيق توصية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الخدمات الصحية المقدمة لأسر العاملين بهيئة البريد.

واستعرضت النائبة مرثا محروس، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مشيرة إلى أنه يتعلق بعدم تطبيق توصية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الخدمات الصحية المقدمة لأسر العاملين بهيئة البريد.

وقالت إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تلقت الكثير من الشكاوى قبل نحو من العام بشأن الخدمات الصحية المقدمة لأسر العاملين بهيئة البريد على مستوى الجمهورية، وقامت اللجنة بحضور الجهات المعنية بمناقشة هذا الملف والتوافق مع ممثلي هذه الجهات حول أهمية وضع برامج صحية جديدة لأسر العاملين في ضوء الشكاوى التي تقدم بها العاملين، إلا أنه مع مرور نحو العام على هذا التوافق والذي تم إقراره في توصية رسمية من اللجنة للحكومة لم يحدث شيئ جديد ولا تزال الشكاوى ذاتها دون أي تقدم، وهو الأمر الذي يحتاج لمراجعة من جانب الجهات المعنية".