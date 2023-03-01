فى لقاء عودة بوجبا.. يوفنتوس يحسم ديربى تورينو برباعية

قلب يوفنتوس تأخره بهدفين لفوز بأربعة أهداف، في الديربي على حساب نظيره تورينو مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وشهد اللقاء عود الفرنسي بول بوجبا للمشاركة مع يوفي بعد غيابه لشهور بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ بداية الموسم.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، قلب يوفنتوس تأخره بهدف أمام تورينو إلى فوز مثير 4 /2، بواقع هدفين في الشوط الأول ومثلهما في الشوط الثاني.

وتقدم الإيفواري يان كرامو بهدف مبكر لتورينو بعد مضي دقيقتين من بداية اللقاء ثم تعادل الكولومبي خوان كوادرادو ليوفنتوس في الدقيقة 16.

وأعاد الباراجوياني أنطونيو سانابريا تورينو إلى الواجهة بتسجيله الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول لكن بعدها بدقيقتين رد البرازيلي دانيلو بهدف التعادل ليوفنتوس.

وفي الشوط الثاني حسم يوفنتوس الفوز بهدفي البرازيلي بريمر والفرنسي أدريان رابيو في الدقيقتين 71 و81.

ورفع يوفتنوس رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، بينما وقع تورينو في المركز التاسع بـ 31 نقطة.

تشكيل يوفنتوس.. دي ماريا وفلاهوفيتش يقودان الهجوم أمام تورينو

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو، بريمير، ساندرو، كوادرادو

خط الوسط: رابيو، فيجولي، برانسير

خط الهجوم: كوستيتش، فلاهوفيتش، دي ماريا.

وواصل يوفنتوس صحوته في الكالتشيو من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خصم 15 نقطة بسبب مخالفات مالية، حيث كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قال إن محكمة كروية محلية خصمت 15 نقطة من نادي يوفنتوس في إطار تحقيقات في صفقات انتقال.

وفي لقاء آخر اليوم، سقط روما في فخ الهزيمة على يد نظيره كريمونيزي بهدفين لهدف الثلاثاء في إطار لقاءات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف اللقاء فرانك تسادو ودانيل كوفاني في الدقائق 17 و83 لصالح كريمونيزي، بينما سجل هدف روما الوحيد سبينازولا في الدقيقة 71.

ورفع كريمونيزي رصيده في جدول ترتيب الكالتشيو إلى 12 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما وقع روما في المركز الخامس بـ 44 نقطة.