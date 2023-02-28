الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التموين تزف بشرى سارة عن أسعار الذهب اليوم: فرصة جيدة للشراء (فيديو)

الذهب
الذهب

قال المستشار ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب اليوم شهدت انخفاضًا كبيرًا، فسعر الجرام وصل إلى 1665 جنيهًا للجرام، وهذا السعر لم يصل له منذ عدة أشهر.

الوقت فرصة جيدة جدًا لشراء الذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا الوقت فرصة جيدة جدًا لشراء الذهب، خاصة أننا مقبلون على تصعيد للأزمة الروسية الأوكرانية، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وتابع، أنه وفقًا لتقارير بنك ubs السويسري أن أوقية الذهب ستتخطى 3 آلاف دولار في منتصف العام الحالي ولو وصلت لسعر 2000 دولار فقط سنجد أسعارًا خرافية.

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