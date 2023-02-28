الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-2- 2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، وتصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء محركات البحث على «جوجل».

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يستعرض «الدستور» في السطور التالية، آخر تحديث سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 بالبنوك المصرية ليسجل 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 في لبنان، خلال التعاملات المسائية استقرارًا، ليسجل سعر الدولار في لبنان 15.925.61 ليرة لبنانية في السوق السوداء، حيث بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام العملة الخضراء منذ عام 2019، وذلك تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 في سوق دمشق، استقرارًا  ليسجل نحو 7260 ليرة للشراء، و 7330 ليرة للبيع، وسجل سعر الدولار في إدلب نحو 7210 ليرة للشراء و 7310 ليرة للبيع.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

انخفضت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023، أمام العملة الخضراء بنحو 0.97% خلال التعاملات المسائية لتسجل 23.260.60 دولار، حيث شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-2-2023 في منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية اليوم بالبنوك المصرية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

-30.48 جنيه للشراء

-30.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.57 جنيه للشراء

-30.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

-30.56 جنيه للشراء

-30.58 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-30.56 جنيه للشراء

-30.65 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الثلاثاء الجنيه المصري التعاملات المسائية البنوك المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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