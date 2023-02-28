الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد المصارعة يناقش سلبيات وإيجابيات بطولة إبراهيم مصطفي

جريدة الدستور

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة، برئاسة اللواء عصام نوار اجتماعًا مطلع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة العديد من الأمور المهمة أبرزها دراسة سلبيات وإيجابيات بطولة إبراهيم مصطفى للتصنيف العالمى للمصارعة التى اختتمت مؤخرًا بمدينة الاسكندرية كما سيتم مناقشة برامج إعداد منتخب مصر للرجال والسيدات قبل المشاركات الدولية القادمة.

وشهدت بطولة التصنيف العالمى نتيجة ايجابية بفوز المصرى عبد اللطيف منيع بذهبية وزن 130 ك وقدم اللاعب اداء قوى ومشرف واستحق الفوز بجدراة ومن المقرر ان يمنح مجلس الإدارة اللاعب مكافأة خاصة بعد التتويج بذهبية التصنيف العالمي.

وشهدت البطولة منافسات قوية على مدار الأيام الماضية ونجح منتخب مصر في الفوز بذهبية للمصارع عبداللطيف منيع.

وشهدت البطولة تنظيم مميز أشاد به جميع وفود الدول المشاركة وأكد رؤساء الفود خروج الحدث بشكل عالمي أبهر الجميع  على رأسهم الصربي نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة وفؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي ومندوب الاتحاد الدولي.

وقدم مجلس إدارة اتحاد المصارعة المكون من اللواء عصام نوار، رئيس الاتحاد ومحمد محمود نائب رئيس الاتحاد والدكتور نبيل الشوربجي أمين الصندوق والدكتورمحمود السيد سكرتير عام الاتحاد والاعضاء الدكتور أشرف حافظ وإبراهيم عادل وسيد جمعة وأحمد راشد صورة مشرفة جعلت رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الصربي نيناد لالوفيتش وفؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي ومندوب الاتحاد الدولي للعبة يؤكدون قدرة مصر استضافة أكبر البطولات العالمية وتعهدوا بدعم مصر في المستقبل لاستضافة بطولة العالم.

إتحاد المصارعة الصربي نيناد لالوفيتش بطولة إبراهيم مصطفى للتصنيف العالمي للمصارعة ا عبد اللطيف منيع اللواء عصام نوار

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