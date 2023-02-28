الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب فتاة.. إحالة شاب للمحاكمة بتهمة التعدى على آخر بالمرج

محاكمة
محاكمة

قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي بالضرب على شاب بسبب مشاجرة بينهما.

كان تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال المجني عليه، أقر بأنه حال عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لدى معاتبته للأخير لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الجانى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، كان بحوزته ولاذ بالفرار ونتجت عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عامل محاكمة الجنائية التعدي مشاجرة نيابة المرج

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وائل لطفي

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