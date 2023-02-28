محلل سياسي: الأسلحة الكيماوية تُهدد العالم (فيديو)

قال ميكولا باستون الباحث والمحلل السياسي، إن الأسلحة الكيماوية تُهدد العالم وهناك اتهامات بين روسيا والولايات المتحدة باستخدامها على الأرض، وهذا يثير مخاوف بأن روسيا ربما تخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية بنفسها.

وأضاف باستون خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن موقف أوكرانيا مستقر دائما، وإذا كانت هناك أي اتهامات فهي مستعدة لقبول أي تحقيق في هذه الاتهامات، وذلك بسبب روسيا دائما تدلي بتصريحات غير مسؤولة، وغير مبررة، ويجب أن ننظر إليها كما هي، ويجب أن نفهم جيدا أن الإجابة الواحدة أنه إذا كانت هناك أي شكوك فالتحقيقات هي الفيصل.

الأسلحة الكيماوية سيناريو مُرعب يلوح في الأفق

وتابع الباحث السياسي، أن أوكرانيا تعاني من مشكلات كبيرة على كل الأصعدة، وهناك ارتفاع كبير بنسبة البطالة، وفقد الكثير من الأوكرانيين العمل، وتعتمد أوكرانيا على المساعدات التي ترسل إليها من الخارج، لكن تزايد هذه المساعدات المالية يشير إلى أن الدول الغربية تتوقع إنهاء هذه الحرب في الوقت القريب، ولذلك هي تريد دعم أوكرانيا لكي تكون قادرة على المقاومة والصراع وصولا لتحقيق الانتصار.