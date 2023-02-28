الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسي: الأسلحة الكيماوية تُهدد العالم (فيديو)

الأسلحة الكيماوية
الأسلحة الكيماوية

قال ميكولا باستون الباحث والمحلل السياسي، إن الأسلحة الكيماوية تُهدد العالم وهناك اتهامات بين روسيا والولايات المتحدة باستخدامها على الأرض، وهذا يثير مخاوف بأن روسيا ربما تخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية بنفسها.

وأضاف باستون خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن موقف أوكرانيا مستقر دائما، وإذا كانت هناك أي اتهامات فهي مستعدة لقبول أي تحقيق في هذه الاتهامات، وذلك بسبب روسيا دائما تدلي بتصريحات غير مسؤولة، وغير مبررة، ويجب أن ننظر إليها كما هي، ويجب أن نفهم جيدا أن الإجابة الواحدة أنه إذا كانت هناك أي شكوك فالتحقيقات هي الفيصل.

الأسلحة الكيماوية سيناريو مُرعب يلوح في الأفق

وتابع الباحث السياسي، أن أوكرانيا تعاني من مشكلات كبيرة على كل الأصعدة، وهناك ارتفاع كبير بنسبة البطالة، وفقد الكثير من الأوكرانيين العمل، وتعتمد أوكرانيا على المساعدات التي ترسل إليها من الخارج، لكن تزايد هذه المساعدات المالية يشير إلى أن الدول الغربية تتوقع إنهاء هذه الحرب في الوقت القريب، ولذلك هي تريد دعم أوكرانيا لكي تكون قادرة على المقاومة والصراع وصولا لتحقيق الانتصار.

 

اتهامات روسية استخدام الأسلحة الأسلحة الكيميائية الدول الغربية القاهرة الإخبارية باحث سياسي

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وائل لطفي

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