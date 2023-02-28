الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اختبار لياقة بدنية لـ«رودريجو» يحسم موقفه من المشاركة أمام برشلونة

رودريجو
رودريجو

يخضع البرازيلي رودريجو جويس، لاعب فريق ريال مدريد لاختبار لياقة بدنية لحسم موقفه من المشاركة في مباراة برشلونة المقبلة.

ويلتقي ريال مدريد نظيره برشلونة يوم 2 مارس المقبل، بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويغيب النمساوي ديفيد ألابا، لاعب ريال مدريد، عن مباراة برشلونة بداعي الإصابة، والفرنسي فيرلاند ميندي للإصابة أيضًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن هناك صعوبات حول لحاق رودريجو بمباراة برشلونة بعد  شعوره بشد عضلي في مباراة ليفربول الماضية، ومع ذلك فإنه سيخضع لاختبار للياقة اليوم الثلاثاء أثناء مران الفريق في فالديبياس، واعتمادًا على نتيجة ذلك الاختبار سيتحدد موقفه من المشاركة مع الفريق في مران الغد.

وفي حالة غياب رودريجو عن مباراة برشلونة ستنحصر الخيارات الهجومية لريال مدريد في ماركو أسنسيو، والشاب ألفارو رودريجز، بالإضافة إلى فريدريكو فالفيردي، لاعب الوسط، الذي اعتمد عليه أنشيلوتي في مركز الجناح الأيمن في أكثر من مباراة، خلال الفترة الأخيرة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة ريال مدريد وبرشلونة لخوسيه لويس مونويرا، ويعاونه إنيجو بريتو لوبيز، كمساعد أول، وأنطونيو راموس مارتينيز مورينو، كمساعد ثاني، فيما يتولى مانويل خيسوس أوريلانا، مسئولية الحكم الرابع.

ويقود خوسيه لويس جونزاليس مسئولية غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه إجناسيو إجلاسيس فيلانيويرا.

وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب تخطيه فريق أتلتيكو مدريد، فيما وصل برشلونة لهذا الدور بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد.

ويغيب عن فريق برشلونة في مباراة ريال مدريد بكأس الملك كلًا من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني بيدري، والفرنسي عثمان ديمبيلي، بداعي الإصابة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، وخلفه ريال مدريد، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

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