الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار طن النحاس اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

النحاس
النحاس

النحاس من العناصر المهمة والتي شهدت أسعارها حالة من الجدل، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث يعتبر النحاس من العناصر الأساسية في صناعة الذهب، وقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار خلال الأسابيع الماضية، حيث جاءت الأسعار اليوم الثلاثاء 28 فبراير نفس أسعار أمس الإثنين.

وزادات صادرات مصر من النحاس بنسبة تصل إلى 17%، لتسجل 410 ملايين دولار خلال 2022 مقابل 351 مليون دولار من نفس  الفترة من 2021.
 

- أسعار النحاس اليوم 

وتراجعت أسعار طن النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء ليسجل 230 ألف جنيه، بدلًا من 240 ألف جنيه.

بينما انخفض سعر النحاس الخردة اليوم الثلاثاء ليسجل 100,000 جنيه للطن، مقارنة بسعره خلال تعاملات الفترة الماضية عند 120,000 جنيه.

بينما سجلت أسعار كيلو النحاس اليوم الثلاثاء في بورصة السلع  ما بين 180 و297  جنيهات للكيلو.

سجل طن النحاس اليوم استقرارًا في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعره 297,000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الرفوف من النحاس أصفر لون أحمر اليوم، لتسجل سعر 299 جنيهًا  للكيلو.

وسجل أسعار النحاس الأحمر الخردة خشن 157 جنيهًا  للكيلو إلي 160 جنيها للكيلو.

- أسعار النحاس الخردة

الكيلو من النحاس الأحمر الخردة ناعم يتراوح ما بين 145 155 جنيهًا فقط لا غير. 

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا فقط لا غير.

سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

وسجل سعر طن النحاس الأصفر وهو الأكثر استخداما، حيث يدخل في صناعة المجوهرات والأثاث النحاسي وسجل سعرة 105000 جنيها للطن.

وكشف التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن زيادة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته بنسبة 17%، لتصل إلى 410 ملايين دولار خلال 2022 مقابل 351 مليون دولار خلال 2021.

وبحسب تقرير الجهاز المركزي فإن مصر صدرت نحاسًا ومصنوعاته إلى 40 دولة، استحوذت 10 دول منها على 98.3% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته بقيمة 403,086 مليون دولار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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