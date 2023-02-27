الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: الدعم السعودي للشعب الأوكراني خطوة بالغة الأهمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن ترحيب الولايات المتحدة بزيارة وزير خارجية السعودية لأوكرانيا ونتائجها.

وأضاف في بيان له، أن الدعم السعودي للشعب الأوكراني خطوة مهمة، وذلك  بحسب ما نقلته قناة العربية نيوز.

وقال البيت الأبيض إن السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ 8 عقود، والسعودية تقوم بخطوات كبيرة لدعم استقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستمرار الدعم الكامل لأوكرانيا، مع دخولها العام الثاني للعملية العسكرية الروسية على أرضها، وجاء ذلك خلال زيارته لـ كييف الأسبوع الماضي، ولقائه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، إن زيارة “بايدن” تهدف إلى التأكيد من جديد على "التزام أمريكا الثابت بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

 

من جانبها، قالت لوري واتكينز، المستشارة في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لـ شاشة القاهرة الإخبارية، إن مسئولي البيت الأبيض الحاليين يراهنون على حالة التوحد التي يشهدها المجتمع الأمريكي إزاء ملف دعم أوكرانيا، في حربها المستمرة منذ ما يزيد على عام كامل ضد روسيا.

البيت الأبيض زيارة نائب وزير الخارجية السعودي أوكرانيا السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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