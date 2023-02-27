محافظ أسوان يبحث مقترحًا لدراسة إطلاق اليوم الوطني للنخيل

بحث محافظ أسوان أشرف عطية مع نقيب النقابة العامة للزراعيين الدكتور سيد خليفة دراسة مقترحا بإطلاق اليوم الوطني للنخيل والذي سيضم محاور وآليات عمل عديدة منها المحور البحثي والعلمي، وأيضاً المحور الاستثماري، والمحور التدريبي للمزارعيين باعتبار أن أسوان تضم نحو 3.5 مليون نخلة، وأكبر منتج للتمور الجافة ذات الجودة الغذائية العالية.

وأعرب عطية عن تقديره للدور الرائد والمتميز الذي قامت وتقوم به النقابة العامة للزراعيين في دعم المشروعات الجارية، وخاصة في الاستصلاح الزراعي بتوشكى الخير، بجانب الحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع فيها بمختلف المراكز والمدن، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي لتنمية المحاصيل الزراعية.

من جانبه، وجه الدكتور سيد خليفة شكره لمحافظ أسوان على الجهود الملموسة في المشروعات الجارية لمبادرة "حياة كريمة " بجانب مشروعات البنية التحتية والتطوير والتجميل، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية والخدمية، مشيداً بالتعاون المثمر من خلال الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للدولة أو المملوكة ملكية عامة أو تابعة للنقابات المهنية والتي لم تستغل لأكثر من 40 عاماً.

أكد نقيب الزراعيين على أن اهتمام النقابة بتنظيم الدورات التدريبية للعاملين والمهندسين ليصبح هناك كوادر بشرية قادرة على اقتحام سوق العمل، والمساهمة في رفع الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وتحقيق القيمة المضافة لها بمشروعات التصنيع الزراعي وخاصة لمحاصيل النباتات الطبية والعطرية والبلح والكركدية والمانجو وغيرها.