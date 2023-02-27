الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ أسوان يبحث مقترحًا لدراسة إطلاق اليوم الوطني للنخيل

أشرف عطية
أشرف عطية

بحث محافظ أسوان أشرف عطية مع نقيب النقابة العامة للزراعيين الدكتور سيد خليفة دراسة مقترحا بإطلاق اليوم الوطني للنخيل والذي سيضم محاور وآليات عمل عديدة منها المحور البحثي والعلمي، وأيضاً المحور الاستثماري، والمحور التدريبي للمزارعيين باعتبار أن أسوان تضم نحو 3.5 مليون نخلة، وأكبر منتج للتمور الجافة ذات الجودة الغذائية العالية.

وأعرب عطية عن تقديره للدور الرائد والمتميز الذي قامت وتقوم به النقابة العامة للزراعيين في دعم المشروعات الجارية، وخاصة في الاستصلاح الزراعي بتوشكى الخير، بجانب الحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع فيها بمختلف المراكز والمدن، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي لتنمية المحاصيل الزراعية.

من جانبه، وجه الدكتور سيد خليفة شكره لمحافظ أسوان على الجهود الملموسة في المشروعات الجارية لمبادرة "حياة كريمة " بجانب مشروعات البنية التحتية والتطوير والتجميل، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية والخدمية، مشيداً بالتعاون المثمر من خلال الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للدولة أو المملوكة ملكية عامة أو تابعة للنقابات المهنية والتي لم تستغل لأكثر من 40 عاماً.

أكد نقيب الزراعيين على أن اهتمام النقابة بتنظيم الدورات التدريبية للعاملين والمهندسين ليصبح هناك كوادر بشرية قادرة على اقتحام سوق العمل، والمساهمة في رفع الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وتحقيق القيمة المضافة لها بمشروعات التصنيع الزراعي وخاصة لمحاصيل النباتات الطبية والعطرية والبلح والكركدية والمانجو وغيرها.

محافظ أسوان النقابة العامة للزراعيين اليوم الوطني للنخيل آليات عمل المحور التدريبي الجودة الغذائية العالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

«كانوا ملثمين».. النيابة تكشف تفاصيل السطو على بريد دمياط

حبس 8 متهمين فى واقعة سرقة مكتب بريد دمياط الجديدة

محافظة القاهرة تتابع مستجدات أعمال الإزالات بعزبة أبوقرن

محافظ أسوان يبحث مقترحًا لدراسة إطلاق اليوم الوطني للنخيل

التعاون الأول مع روبي.. رسالة محمد محمود عبد العزيز من كواليس «حضرة العمدة»

تنفيذًا للمبادرة الرئاسية.. «غُنيم» يُتابع خطة توزيع 100 ألف شجرة ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي