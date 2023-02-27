الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رفع الجلسة العامة لـ«النواب» بعد الموافقة على إعفاء 70% من الجمارك لكل سيارات المصريين بالخارج

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد غدا في جلسة رقابية مع وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج. 


وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على إعفاء 70% على الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج مع إعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية، بناءً على اقتراح المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30% فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.


ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال في مجموعه مع إرجاء الموافقة النهائية.


وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة  وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك  بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 3 شهور إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع. 


كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
 

مجلس النواب سيارات المصريين بالخارج الجمارك وزيرة التضامن الاجتماعي القيمة المضافة لجنة الخطة والموازنة

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