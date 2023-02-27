«القصير»: القطاع الزراعي حقق صادرات بـ7.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة

وزير الزراعةالدولة أضفات آلاف الأفدنة الرقعه الزراعية وتكلفت مليارات الجنيهات ونسعى للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المستهدف

قال السيد قصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تنظيم القمة يأتي في ظروف استثنائية، وإن قضية الأمن الغذائى تواجه الدول لأنها أصبحت قضية استراتيجية وأمن قومي ووسيلة للضغط لتحقيق أهداف سياسية، وإن ملف الأمن الغذائي يواجه تحديات عديدة في السنوات الأخيرة.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال قمة الصناعات الغذائية في نسختها الأولى، اليوم الإثنين، إن القطاع الزراعي حقق قيمة صادرات تقدر 7.5 مليار دولار، بحسب الإحصائية الأخيرة بـ400 منتج يتم تصديرها لعدد كبير من الدول، فضلاً عن 80 سوقًا جديدة تم التوسع فيها وتصدير المنتجات المصرية إليها خلال السنوات الأخيرة .

ونوه: بأن مصر لديها مساحة محدودة في الزراعة، والتي تقدر بـ9.7 مليون فدان تستحوذ الحكومة منها على نسبه كبيره اضافه على الفقر المائي والتفكك الحيازي، وهذا يسبب مشكله في تطبيق السياسات الزراعية لذا بدأنا نهتم بفكرة الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الثمانية الأخيرة وجهت الحكومة إلى تدعيم المحاصيل الزراعية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى ووضعه ضمن أولويات مشروعات التنمية؛ نظرًا لأنه يساهم بنسبة ١٥% من قيمة الدخل القومي تقريبا و25%من حجم العماله كما يستحوذ 16%من حجم الصادرات مايعزز الاحتياطي النقدي .

وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة أضاف الرقعه الزراعية 350 ألف فدان، إضافة إلى 700 ألف فدان سيتم الانتهاء منها قريبًا، و250 ألف فدان أضافها مشروع تنمية توشكى، و500 ألف فدان تمت إضافتها من خلال مشروع تنمية وسط سيناء، فضلاً عن العديد من المشروعات التي تعمل الدولة عيها حاليًا وكلفتها مليارات الجنيهات للتوسع في الرقعه الزراعية.