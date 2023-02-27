الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وزير خارجية سوريا: قيادة مصر وشعبها كان لهما دور فى مواجهة نتائج الزلزال

الدكتور فيصل المقداد
الدكتور فيصل المقداد

قال الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، إن قيادة مصر وشعبها كان لهما دور كبير في مواجهة النتائج الكارثية للزلزال.

وأضاف وزير الخارجية السوري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم: «عندما يأتي وزير خارجية مصر إلى ‎دمشق فهو يأتي إلى بيته وأهله وبلده.. الشكر للشعبِ المصري والقيادة المصرية، بعدما استقبلت مصر المواطنين السوريين الذي اضطروا إلى مغادرة سوريا بسبب الحرب».

وتابع «المقداد» أن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى، صباح اليوم، الرئيس السوري بشار الأسد، وكان هناك حوار ونقاش موسع بشأن آثار الزلزال والعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

آثار الزلزال البلدين الشقيقين الخارجية السوري الرئيس السوري بشار الأسد العلاقات التاريخية

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