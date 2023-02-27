غزل المحلة يستضيف أسوان في مباراة العودة للانتصارات بالدوري

يحل أسوان ضيفا على فريق غزل المحلة في الثالثة عصر اليوم باستاد غزل المحلة في الأسبوع العشرين للدوري الممتاز.

المباراة مهمة للفريقين اللذين غابت عنهم الانتصارات في المباريات الأخيرة ويسعى كل منهما لاستعادة نغمة الفوز وتحسين وضعه في جدول الدوري.

فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة من 7 انتصارات وستة تعادلات و6 هزائم وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 25 هدفا ولم يحقق أي فوز منذ تغلب على الزمالك يوم 24 يناير الماضي حيث لعب بعدها 4 مباريات جمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع البنك الأهلي والإسماعيلي والهزيمة أمام حرس الحدود والمقاولون ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 30.

عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان وأحمد ميهوب وأحمد فوزي ومحمد جابر ومحمد سيد بازوكا ومعاذ الحناوي ومصطفي العش ومحمود علاء وحميد ماو وأحمد النادري وجابريل أوروك وأحمد الشيخ وحازم مرسي والسيد شبراوي وطارق سامي وإبراهيم عايش وخالد الاخميمي وعبد الرحمن عاطف وتشارلزباسي وكريم مصطفى ومصطفى ديشا وأحمد جعيدي.

وشهدت القائمة عودة كريم مصطفى بعد شفاءه من الإصابة وأحمد النادري بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب إيهاب سمير للإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي.

في المقابل يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي التاسع برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات وأربعة تعادلات و9 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا وخسر أخر مباراتين أمام الاتحاد السكندري والأهلي ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 25.

يدير المباراة علي السعيد ويساعده أحمد بكر ووائل كامل ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.