الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غزل المحلة يستضيف أسوان في مباراة العودة للانتصارات بالدوري

لاعبو غزل المحلة
لاعبو غزل المحلة

يحل أسوان ضيفا على فريق غزل المحلة في الثالثة عصر اليوم باستاد غزل المحلة في الأسبوع العشرين للدوري الممتاز.

المباراة مهمة للفريقين اللذين غابت عنهم الانتصارات في المباريات الأخيرة ويسعى كل منهما لاستعادة نغمة الفوز وتحسين وضعه في جدول الدوري.

فريق غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة من 7 انتصارات وستة تعادلات و6 هزائم وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 25 هدفا ولم يحقق أي فوز منذ تغلب على الزمالك يوم 24 يناير الماضي حيث لعب بعدها 4 مباريات جمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع البنك الأهلي والإسماعيلي والهزيمة أمام حرس الحدود والمقاولون ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 30.

عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان وأحمد ميهوب وأحمد فوزي ومحمد جابر ومحمد سيد بازوكا ومعاذ الحناوي ومصطفي العش ومحمود علاء وحميد ماو وأحمد النادري وجابريل أوروك وأحمد الشيخ وحازم مرسي والسيد شبراوي وطارق سامي وإبراهيم عايش وخالد الاخميمي وعبد الرحمن عاطف وتشارلزباسي وكريم مصطفى ومصطفى ديشا وأحمد جعيدي.

وشهدت القائمة عودة كريم مصطفى بعد شفاءه من الإصابة وأحمد النادري بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب إيهاب سمير للإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي.

في المقابل يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي التاسع برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات وأربعة تعادلات و9 هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا وخسر أخر مباراتين أمام الاتحاد السكندري والأهلي ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 25.

يدير المباراة علي السعيد ويساعده أحمد بكر ووائل كامل ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

الدورى المصرى مباراة غزل المحلة واسوان الجولة العشرين بالدورى موعد مباراة غزل المحلة واسوان ترتيب جدول الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

منصة Watch it تطرح البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان «صور»

أرباح «المتحدة للإسكان والتعمير» ترتفع إلى 98.2 مليون جنيه خلال 2022

«صحة المنوفية» تطلق 11 مركزا لتنفيذ مبادرة الكشف الطبي للمقبلين على الزواج

بدء دورة «إدارة الأزمات» بالتعاون بين جامعة القناة وأكاديمية ناصر العسكرية

بـ220 جنيهًا.. 303 مراكز طبية لإجراء تحاليل المقبلين على الزواج

إصابة 3 بكدمات وكسور إثر انقلاب سيارة بمشتول السوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي