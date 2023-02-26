الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شهامة فرد أمن تنقذ مسنة من حريق داخل شقتها بالتجمع الأول

صورة الواقعه
صورة الواقعه

أنقذت شهامة فرد أمن سيدة مسنة تقيم بمفردها من الموت المحقق عندما اقتحم الشقة أثناء نشوب حريق وحملها من وسط النيران.

وفور مشاهدة فرد الأمن بأحد الكمبوندات لدخان كثيف ينبعث من شباك الشقة بالطابق الخامس ، صعد وأقتحم باب الشقة وحاول بمساعدة الجيران اخماد النيران حتى وصلب رجال الأطفاء واخمدوا الحريق دون وفيات او أصابات، وتم تقديم الاسعافات الأولية للسيدة المسنة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، على حريق نشب داخل شقة بعمارة سكنية بمنطقة التجمع الأول.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتبين أن النيران شبت بشقة بالطابق الخامس وتمت عملية الإخماد ، وجارِ انتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق، وإعداد تقرير بذلك، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

اقت الاطفا الأهالي الأحد إسعافات

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وائل لطفي

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