الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس (صور)

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، وفدًا من الكنيسة، برئاسة نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة بين قيادات الكنيسة ومحافظ بورسعيد.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مشددًا على أن الوطن يتطلب مزيد من الوحدة لتخطي كافة التحديات وإنجاز التنمية المنشودة،  كما شهد اللقاء مناقشة عددًا من موضوعات التعاون.

ومن جانبه، وجه مطران بورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد، على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين  الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية لبلادنا الحبيبة.

محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة
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