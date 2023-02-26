الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على ديلر بيع الحشيش في مركز دسوق

حشيش
حشيش

تمكنت أجهزة الأمن بكفر الشيخ من القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية من الحشيش في مركز دسوق قبل ترويجها على عملائه المدمنين.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بضبط وحدة مباحث قسم شرطة بندر دسوق عاطل 48 عامًا ويقيم في مدينة دسوق، وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه من مدمني المخدرات.

وكانت معلومات وردت إلى رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، أكدتها التحريات أن العاطل المذكور يقوم بترويج  المواد المخدرة، واعتزامه تسليم قطع من الحشيش لأحد عملائه .

وبتكثيف التحريات التي أجريت تحت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ورئيس مباحث المديرية، ورئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ صحة ما جاء من معلومات.

وبعد تقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية من مباحث القسم ترأسها رئيس مباحث القسم وتوجهت إلى مكان تواجد  المتحرى عنه و باستهدافه عُثر بحوزته على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله 8 طرب حشيش كبيرة الحجم ملفوفة بنايلون شفاف، كما عُثر بحوزته على هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 220 جنيهًا.

وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط والتفتيش أقر بحيازته جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وترويجها على عملائه من مدمني المخدرات في نطاق مدينة دسوق، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

الهاتف المحمول البحث الجنائي القبض على تاجر مخدرات الحشيش المخدر تاجر مخدرات هاتف المحمول تكثيف التحريات

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