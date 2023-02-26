الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد فى نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين “كاراباوا كاب”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، تليفزيونيًا، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - فاوت فيجورست

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة

ومن جهته، كشف إيدي هاو، المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة كالآتي:

في حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: كيران تريبير - فابيان شار - بوتمان - بيرن

خط الوسط: برونو جيماريش - لونجستاف - جويلينتون

خط الهجوم: ميجيل ألميرون - سانت ماكسيمان - كالوم ويلسون

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، الدنماركي كريستيان إريكسين، الهولندي دوني فان دي بيك، والفرنسي أنتوني مارسيال بسبب الإصابة، بينما يتخلف نيك بوب عن المشاركة مع نيوكاسل بسبب تحصله على البطاقة الحمراء أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

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