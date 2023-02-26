مصر تستعرض تجربة تطوير منظومة التمريض بالمؤتمر الدولي للتمريض والقبالة في الرياض

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر وعضو مجلس الشيوخ، بالمؤتمر الدولي للتمريض والقبالة الذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية، على مدار 3 أيام، تبدأ من اليوم الأحد 26 فبراير وحتى 28 فبراير الجارى.

واستعرضت نقيب التمريض، خلال المؤتمر، تجربة مصر في تطوير والارتقاء بمنظومة التمريض، والتى شملت عدة محاور تضمنت؛ تطوير التعليم الفنى التابع لوزارة الصحة والسكان، وتحديث المناهج التعليمية، وتدريب القائمين علي العملية التعليمية والتوسع في برنامج tutershipe and mentor shepe وكذلك برامج استكمال الدراسة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه تم استعراض جهود وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع النقابة العامة للتمريض في تطوير أداء التمريض من خلال التدريب المستمر، وتحسين الصورة الذهنية، وتحسين الحوافز المالية، وتوفير الزي الخاص بالتمريض لتحسين المظهر العام والحفاظ عليه.

وتطرقت نقيب التمريض إلى أهمية محاولة تحسين بيئة العمل الآمنة لأفراد هيئة التمريض بمصر، كما وجهت الشكر للقيادات السياسية بمصر على مساندتها منظومة التمريض.

يذكر إنه شارك فى المؤتمر الدولى للتمريض والقبالة عددًا من الدول العربية والاجنبية، على رأسهم دول؛ "السعودية، الإمارات، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، الأردن، السودان، وسلطنة عمان"، كما ستقوم الدكتورة كوثر محمود بإدارة عدد من الجلسات الخاصة بقيادات التمريض من مختلف دول العالم.