رئيس «الفنون التشكيلية» يفتتح معرض أجيال زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية صباح، اليوم الأحد، معرضاً بعنوان "أجيال زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم" بحضور السيدة مها عبدالكريم ولفيف من الفنانين.

المعرض نتاج الورش الخاصة بالفنانين والهواه 2022 – 2023 التي نظمها متحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم (متحف فن الزجاج ونحت العجائن المصرية) وضم أعمال 17 فناناً وفنانة عبروا عن أنفسهم بمجموعات متميزة عكست تمكناً في التشكيل بالزجاج.

ويعد المتحف أحد المتاحف الفريدة من نوعها فى فن الزجاج والنحت فى أفريقيا والشرق الأوسط، ويرمز بوضوح إلى ثنائية العمل والفكر والترابط والمودة بين الفنانين الرائعين الفنان الراحل زكريا الخناني وزوجته الفنانة الراحلة الدكتورة عايدة عبدالكريم.

جدير بالذكر أن فكرة إنشاء المتحف بدأت عام 1975 على يد الفنان زكريا الخنانى، واستمرت أعمال التجديد والتطوير به حتى تم افتتاحه رسمياً عام 2000 وانضم إلى قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة عام 2007.

يستمر المعرض حتى 5 مارس بمقر المتحف (طريق سقارة السياحي – أمام قرية كتاركت – الحرانية – الهرم).

الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

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الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية