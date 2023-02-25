السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس القبرصى المنتهية ولايته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع "نيكوس أناستاسيادس"، رئيس جمهورية قبرص، المنتهية ولايته.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عن التقدير والشكر لنظيره القبرصي، على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، وهي الفترة التي شهدت الكثير من الإنجازات المهمة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، معربًا له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.

من جهته؛ أعرب الرئيس القبرصي المنتهية ولايته عن امتنانه الكبير للرئيس لهذه اللفتة الكريمة، مثمنًا الإسهامات المقدرة للسيد الرئيس في إرساء دعائم التعاون المثمر بين مصر وقبرص على مدار السنوات الماضية، ومؤكدًا التزام بلاده الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، تحت قيادة الرئيس المنتخب "نيكوس خريستودوليدس".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس القبرصى المنتهية ولايته

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