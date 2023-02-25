السبت 25 فبراير 2023
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رئيس شعبة الدواجن: «البرازيلى» لن تؤثر على «المحلى» (فيديو)

دواجن مجمدة
دواجن مجمدة

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن استيراد دواجن من البرازيل خطوة إيجابية لتحقيق التوازن في الأسواق، منوهًا بأن تكلفة الدواجن حاليًا تعادل 60 جنيهًا وتُباع في المزرعة بـ80 جنيهًا، وهي أرقام مبالغ فيها.

وأضاف السيد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الدواجن المجمدة البرازيلية من أجود الأنواع، وتصدر البرازيل بنسبة 70% لكل دول الخليج، مؤكدًا أن الدواجن المجمدة آمنة 100%، ولن تؤثر على الإنتاج المحلي.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أزمة الأعلاف انتهت تزامنًا مع استيراد الدواجن بهذه الكميات، ومع المخرجات الجمركية وزيادة المعروض للدواجن حاليًا، لافتًا إلى أن سعر الدواجن المحلية في المزرعة انخفض 10 جنيهات في يوم واحد بعد الإعلان عن استيراد الدواجن المجمدة.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن صناعة الدواجن قوية وكل دول العالم متأثرة بما حدث للأعلاف، معقبًا: "بلدنا في خير"، مؤكدًا أن الإنتاج البرازيلي لن يؤثر على الإنتاج المحلي، وأنها صفقة مؤقتة لحين انتهاء الأزمة.

وتابع: "الدواجن المجمدة متوفرة بمنافذ أمان، ومنافذ التموين، ومشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، ولن تباع في المطاعم أو القطاع الخاص لأنها تعتبر مدعمة".

الدواجن البرازيلية الدواجن البرازيلية المجمدة آمنة 100 الإنتاج المحلى تؤثر سامح السيد

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