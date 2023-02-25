السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وفاة لويس بشارة رائد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

لويس بشارة
لويس بشارة

رحل رجل الأعمال المصري الكيميائي لويس بشارة، رائد صناعة الملابس الجاهزة ومؤسس أول علامات تجارية مصرية للأزياء، عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 84 سنة.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل اليوم السبت الساعة ١٢ ظهرا في كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، والعزاء بالقاعة الملحقة بنفس الكنيسة يومي السبت والأحد من الساعة السادسة إلى التاسعة مساء.

ويعتبر الكيميائي لويس بشارة أحد رواد صناعة الغزل والملابس الجاهزة، وحاصل على وسام زمالة هاريس، وأسس مصنع الزيتون لطباعة المنسوجات عام 1962، كما أسس مصنع صباغي الأميرية عام 1970، وكذلك أسس شركة بي تي إم 1983 BTM، وشركة مارى لوي عام 1989، وشركة البشارة للأزياء عام 1990.

وكان بشارة عضواً بمجالس إدارة مجلس الأمناء وعضو جمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ولجنة تطوير الغزل والنسيج، وعضو معهد الموضة بمصر، وعضو جمعية رجال الأعمال، ورئيس سابق لنادي روتاري مصر الجديدة عام 1987، وحصل على وسام زمالة هاريس 1978.

ونعى أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمكتب التنفيذي، الراحل لويس بشارة، داعين الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

الأعمال المصري التصدير التكنولوجي الغزل والنسيج المجتمعات العمرانية المجلس التصديري

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حكم نهائى بحبس مرتضى منصور فى سب «مجلس الأهلى»

«البرازيلي آمنة تمامًا».. رئيس شعبة الدواجن يزف بشرى للمواطنين بشأن الأسعار

«المركزى الأوروبى»: لن نشترى النفط الروسى بعد الآن

توزيع بطاطين وألحفة الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

مصدر بـ«التعليم» يكشف تفاصيل التحقيقات فى واقعة «رودينا» ضحية «التنمر»

أسعار عمرة رمضان 2023 للبرنامج الاقتصادي والـ 5 نجوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال