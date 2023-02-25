وفاة لويس بشارة رائد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

رحل رجل الأعمال المصري الكيميائي لويس بشارة، رائد صناعة الملابس الجاهزة ومؤسس أول علامات تجارية مصرية للأزياء، عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 84 سنة.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل اليوم السبت الساعة ١٢ ظهرا في كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، والعزاء بالقاعة الملحقة بنفس الكنيسة يومي السبت والأحد من الساعة السادسة إلى التاسعة مساء.

ويعتبر الكيميائي لويس بشارة أحد رواد صناعة الغزل والملابس الجاهزة، وحاصل على وسام زمالة هاريس، وأسس مصنع الزيتون لطباعة المنسوجات عام 1962، كما أسس مصنع صباغي الأميرية عام 1970، وكذلك أسس شركة بي تي إم 1983 BTM، وشركة مارى لوي عام 1989، وشركة البشارة للأزياء عام 1990.

وكان بشارة عضواً بمجالس إدارة مجلس الأمناء وعضو جمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ولجنة تطوير الغزل والنسيج، وعضو معهد الموضة بمصر، وعضو جمعية رجال الأعمال، ورئيس سابق لنادي روتاري مصر الجديدة عام 1987، وحصل على وسام زمالة هاريس 1978.

ونعى أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمكتب التنفيذي، الراحل لويس بشارة، داعين الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.