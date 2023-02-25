إشادات برلمانية واسعة بإعلان أسعار المحاصيل الاستراتيجية: يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإعلان رئيس مجلس الوزراء أسعار عدد من المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، مؤكدين أن هذه الخطوة تساهم في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن أسعار عدد من المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، هو ما سبق وطالبت به لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، بهدف تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية بشكل جيد.

خطوة تضمن عدم تكبد المزارعين أي خسائر بعد الزراعة

وأكد الحصري، أن الإعلان المسبق لأسعار المحاصيل، خطوة هامة حيث تضمن في الأساس عدم تكبد المزارعين أى خسائر بعد الزراعة، بل تضمن تلك الخطوة تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح وبالتالي تشجع الفلاحين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة في تلك المنظومة التعاقدية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هى تفعيل لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تشجيع وتحفيز المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، كما أنها تفعيل لنص المادة ٢٩ من الدستور التى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح بأسعار تحقق له هامش ربح مناسب.

وأوضح أن الأسعار المعلنة بشأن عدد من المحاصيل هى أسعار ضمان، أى أنها ليست أسعار نهائية، حيث سيتم إعادة النظر فيها قبل موسم توريد كل محصول حسب الأسعار والتقلبات العالمية في حينها، وهو الأمر الذى يضمن شفافية الدولة وضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين، لا سيما وأن رئيس مجلس الوزراء اعلن عن التزام الدولة بعد النزول عن سعر الضمان وان هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع المزارعين علي التوسع في المحاصيل الاستراتيحية لا سيما القمح والذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وبالتالي تقليل حجم الاستيراد منها.

خطوة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

من جهتها، أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم المحاصيل الاستراتيجية وتحديد سعر عادل لشرائها من المزارعين؛ لتحفيز الفلاحين على زراعتها بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وتقليل الفجوة الاستيرادية، مشيرة إلى أن قرار الحكومة بتحديد سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية بـ9 آلاف جنيه للذرة البيضاء و9500 جنيه لطن الذرة الصفراء و18 ألف جنيه لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لطن عباد الشمس يساهم في زيادة المساحة المنزرعة ومن ثم زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن الحكومة تسير بخطوات متسارعة لدعم الفلاح وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، حيث بدأت بمحصول القمح ثم قصب السكر والآن الذرة البيضاء والصفراء التى تستخدم في صناعة الاعلاف وفول الصويا وعباد الشمس التى يتم اسخدامها في صناعة الزيوت النباتية والتي يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج؛ وشهدت أسعارها ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ما ساهم في زيادة الضغط على العملات الأجنبية.

وشددت سلامة على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية واستخدام الأساليب الحديثة في الري وزيادة حصة الفدان من الأسمدة وتقديمها بأسعار مدعمة للفلاحين للمساهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

الحد من الاستيراد

من جهته، أكد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المحاصيل الاستراتيجية، يكفل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الزراعية الأساسية، ويحد من عملية الاستيراد، مشيدًا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التى أكد فيها أنه فى سبيل دعم الفلاح المصري، هناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها أسعار عدد من المحاصيل، وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان، بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول، ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم، وأن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا.

وأعلن تأييده لأسعار الدعم التى قررتها الحكومة لمحصول الذرة الشامية البيضاء بـ9 آلاف جنيه للطن، و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء، و18 ألف جنيه لطن فول الصويا، و15 ألف جنيه لعباد الشمس، معربًا عن ثقته التامة فى أن الفلاح المصرى سيقبل على التوسع فى زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التى تكفل حل أزمة الأعلاف والزيوت.