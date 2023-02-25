السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 111 متهمًا في «طلائع حسم الإرهابية»

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم الإرهابية".

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية "طلائع حسم الإرهابية"، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وذلك لمحاكمتهم في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية.

ووجهت النيابة للمتهمين الـ111 متهمًا في القضية التي تحمل رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من 2015 حتى يناير 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر المستشار وجدي عبدالمنعم طلائع حسم الإرهابية أمن الدولة طوارئ

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