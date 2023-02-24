رئيس «النواب العراقي» يستقبل نظرائه العرب المشاركين بمؤتمر اتحاد البرلمان العربي

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس البرلمان العربي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، عدداً من نظرائه العرب المشاركين في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي، وذلك استعداداً لمؤتمر اتحاد البرلمان العربي بدورته الرابعة والثلاثين المنعقد في بغداد خلال اليومين المقبلين.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية واع، أن الحلبوسي استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد عبد الله البركاني، ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ و رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي".

العراق يلعب دوراً أساسياً ومحوريا في إقامة العلاقات

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو مجلس النواب اللبناني وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي ميشيل موسى، أن العراق يلعب دوراً أساسياً ومحورياً في إقامة العلاقات بين البلدان العربية الشقيقة وحلحلة الخلافات الموجودة في المنطقة والتي استحكمت لسنوات طويلة.

وقال موسى خلال انعقاد الدورة في بغداد، وحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان للعراق بصمة واضحة من خلال عقد الاجتماعات والمؤتمرات في سبيل تقريب وجهات النظر بين متخاصمي السياسة"، لافتاً إلى أن"إقامة هذا المؤتمر في بغداد للدورة الحالية يعطيها الزخم الكامل في متابعة العمل الذي يصب في مصلحة الدول العربية كافة".

وتابع عضو البرلمان اللبناني بشأن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، أنه" سيكون هناك موقف واضح للتضامن مع ضحايا هذه الكارثة الطبيعية"، مؤكداً أنه "عند الأمور الإنسانية تلغى الحدود، ويكون هناك تضامن وتكامل بين الجميع وهذا من شأن الدول العربية، من أجل مزيد من الدعم الإنساني مع هذه المأساة، آملاً في عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية لممارسة دورها المحوري في تعضيد العمل العربي المشترك".

اتحاد البرلمان العربي



من جانبه، أكد النائب فهمي الزعارير أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني وعضو البرلمان واللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي، أن" الاجتماع الاستثنائي للجنة التحضيرية لاتحاد البرلمان العربي الذي عقد يوم أمس ناقش أبرز القضايا على شقين، الأول تطوير وتفعيل آليات عمل اتحاد البرلمان العربي، والشق الثاني هو توفير الإمكانيات الواجبة تمهيداً للمؤتمر الذي سوف يعقد يوم غد السبت".

وأشار الزعارير إلى أن" العراق يسير بخطوات كبيرة لاستعادة دوره لريادة الأمة العربية" مثمناً" دور مجلس النواب العراقي الذي يستضيف اتحاد البرلمان العربي بإمكانيات تنظيمية عالية".

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي وعضو اللجنة التنفيذية عبد السلام نصية، أن" الجلسة الاستثنائية لاتحاد البرلمانات العربية تضمنت بندين، الأول يتعلق بتطوير آليات عمل اتحاد البرلمانات العربي، والثاني كان بشأن ميزانية البرلمان وأمور متعلقة بعمل الاتحاد".

وبين، أن" الاجتماع تطرق إلى وضع استراتيجية للاتحاد من 2023 إلى 2026"، منوهاً إلى" وجود فرصة كبيرة لتفعيل دور الاتحاد نتيجة تطور العمل العربي المشترك بوجود العراق الشقيق والجمهورية العربية السورية وجميع الدول العربية، لذا لا بد أن يأخذ الاتحاد دوره في المستقبل".

وأوضح أنه" تم اعتماد استراتيجية عمل وسوف ترفع إلى رؤساء اتحاد البرلمانات العربية".

وبين نصية، أن" الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه المقر المؤقت لاتحاد البرلمانات العربية في لبنان، وتم طرح مقترحات لمعالجة وضع المقر وميزانية الاتحاد".

وثمن نصية" دور العراق في إقامة فعاليات المؤتمر، وهو بالتالي يدعم استقرار العراق"، مشيراً إلى، أن" الجميع يعلم دور العراق الكبير في العمل العربي المشترك ونحن سعداء بعودته لاحتضان الدول العربية ووجوده في المحافل العربية".

وأكد أن" استقرار الوطن العربي من استقرار العراق، ولا شك وجوده مهم في جسد الأمة العربية".

بدوره، أكد عضو البرلمان الصومالي وعضو اتحاد البرلمان العربي السعيد محمد محمود، أن" العراق يشهد عودة قوية لاحتضان المؤتمرات التي تعمل على حل المشاكل في الدول العربية".

ونوه إلى أن" للعراق دوراً قيادياً بارزا وهو السباق لاحتضان كل ما من شأنه دعم وحدة الوطن العربي".