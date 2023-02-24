مساء اليوم.. الهلال السودانى فى ضيافة القطن الكاميرونى بدورى أبطال إفريقيا

يحل فريق الهلال السوداني، ضيفًا على القطن الكاميروني، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد "رومدي أدجيا"، بمدينة جاروا، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

ويحتل الهلال، المركز الثاني في المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل كوتون سبور، المركز الرابع، دون رصيد من النقاط.

ويخوض ممثل الكرة السودانية، مباراة الليلة، منتشيًا بانتصاره الثمين على الأهلي، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثانية، بينما يخوض القطن الكاميروني، اللقاء، متأثرًا بخسارته أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيحاول الهلال، اقتناص الفوز من أجل مطاردة صن داونز، على الصدارة، وتعزيز فرصه في بلوغ الدور ربع النهائي، بينما يأمل الفريق الكاميروني، في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث، قبل أن السفر إلى القاهرة لمواجهة الأهلي، يوم الرابع من مارس، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة.

يذكر أن الأهلي، سيستقبل ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في التاسعة من مساء يوم غدٍ السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد السلام، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدوري الأبطال.