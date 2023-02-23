الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تقر مشروعًا لانسحاب روسيا من أوكرانيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة موافقتها على مشروع قرار يدعو لإنسحاب روسي فوري من أوكرانيا، حسبما ذكرت قناة العربية نيوز.

وأقرت الجمعية، الخميس، إدانتها للحرب الروسية على أوكرانيا.

كان من المتوقع أن تصادق الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا بأغلبية ساحقة يوم الخميس على قرار واسع يطالب روسيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي الأوكرانية، لكن من المرجح أن تستمر الصين وجنوب إفريقيا والهند والعديد من الدول في جنوب الكرة الأرضية في الامتناع عن التصويت.

وفي المرة الأخيرة التي صوتت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة على القضية، أيدت 143 دولة هى أوكرانيا وخمس دول فقط أيدت روسيا.

تم تحذير أوكرانيا من أن العدد قد ينخفض إلى 135 في تصويت يوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب، لكن أوكرانيا وحلفاءها شاركوا في ضغوط رفيعة المستوى في اللحظة الأخيرة لدول مثل باكستان والهند.

مشروع قرار الانسحاب الفوري أوكرانيا روسيا

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