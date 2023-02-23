الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصطفى محمد بديلاً في تشكيل نانت لمباراة يوفنتوس بالدوري الأوروبي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

استقر أنطوان كومبواريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني على تشكيل فريقه الذي سيواجه يوفنتوس الإيطالي، ضمن لقاءات الدوري الأوروبي.

ويلتقي نانت نظيره يوفنتوس، في الثامنة إلا ربع مساءً ضمن لقاءات إياب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وتعادل فريق نانت مباراة الذهاب أمام يوفنتوس بهدف لكل منهما، والتي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم.

ويجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت في مباراة اليوم.

◘ تشكيل نانت لمباراة يوفنتوس بملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي:
 

وجاء تشكيل نانت على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: سيمون، كاستيليرو، جيروتو، باليوس، كينتونزي.

وسط الملعب: سيسوكو، مولي، تشيريفيلا.

الهجوم: بلاس، ديلورت.

فيما جاءت دكة بدلاء نانت على النحو الآتي: "كوكو، كورشيا، ديسكامبس، دوكيت، جانجو، جويساند، موتوسامي، تراوري، مصطفى محمد.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف فريق نانت منذ مطلع الموسم الجاري، بعد أن انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي جالاتا سراي التركي، مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد في 35 مباراة بقميص نانت منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 8 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق، وفي بطولة الدوري الأوروبي، لعب 7 مباريات وسجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه في الفريق.

ويحتل نانت المركزالـ13 في ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق كليرمونت صاحب المركز الـ12، كما تفصله نقطتين عن مونبلييه، صاحب المركز الـ14.

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