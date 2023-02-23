الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ورش مخلفات صديقة للبيئة.. فعاليات متاحف الإسكندرية ضمن مبادرة «متاحف خضراء»

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

بفكر مستدام صديق للبيئة انطلقت مبادرة المتاحف الخضراء وذلك بهدف دمج مفاهيم الاستدامة في إدارة وأنشطة وتصميم المباني المتحفية الخاصة بها، في إطار إطلاق وزارة السياحة والآثار مبادرة متاحف خضراء كخطة استباقية عملية لقمة المناخ cop 27.

فبورش تدريبية مستدامة بدء متحف المجوهرات الملكية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الفنون الجميلة وكلية السياحة والفنادق لتنفيذ خطة عملية فعالة لمبادرة متحفي أخضر Green museum.

لتبدأ الفعاليات بلقاء مع طلاب كليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق بلقاءات تعريفية بالمتاحف الخضراء وتسليط الضوء على الخطوات التي اتخذها متحف المجوهرات الملكية في التحول نحو الأخضر.

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لتتضمن خطة المتحف الخضراء تنظيم ورش عملية لإعادة تدوير مخلفات متحف المجورهرات الورقية والبلاستيكية لتصنيع مجسمات فنية سيكون نتاجها معرض فني لزيادة الوعي للجمهور بالمشاهدة لتنمية فكر صديق للبيئة والحد من التلوث الذي له انعكاسات سلبية على التغيرات المناخية

كما واصل المتحف إرشاد زواره بالسلوكيات المستدامة التي يجب اتباعها داخل المتحف وخارجه للتحضر نحو الأخضر ومساعدة المتحف نحو هذا الاتجاه، في دور توعوي بقضايا التنمية المستدامة وأزمة التغيرات المناخية وكل المشكلات والقضايا ذات الصلة بالبيئة.

متاحف خضراء متحف المجوهرات ورش بيئية كلية الفنون الجميلة كلية السياحة جامعة الإسكندرية وزارة السياحة والآثار

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وائل لطفي

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