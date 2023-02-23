الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بـ«كرفان» نادي المنتزة في الإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في “كرفان” داخل نادي المنتزه بحي ثالث بمحافظة الإسماعيلية.

البداية مع إخطار تلقاه اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، من اللواء هنري ابراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس الشبكه الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق في كرفان داخل نادى المنتزه بحي ثالث ولا يوجد اصابات في الأرواح.

وعلى الفور، تم الدفع بثلاث سيارات مطافي وقوات الحماية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح حتي الآن، وتم الدفع  بسيارتين إسعاف لمكان الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق في كرفان داخل نادى المنتزه، بسبب ماس كهربائي واحد أسطوانات الغاز المستخدمة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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