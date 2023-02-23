مكافأة مليون جنيه استرليني للاعبي نيوكاسل حال الفوز بكأس الرابطة

كشفت تقارير صحفية عن مكافأة منتظرة للاعبي نيوكاسل يونايتد، في حال فوزهم ببطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة.

ويلتقي نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً بنهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن لاعبي نيوكاسل سيتشاركون مكافأة قدرها مليون جنيه استرليني في حالة فوزهم بكأس الرابطة.

وأكدت الصحيفة أن المكافأة تم الاتفاق عليها بين إدارة النادي واللاعبين منذ الصيف الماضي.

المكافأة سيتم تقسيمها بين اللاعبين باستخدام صيغة معقدة تتضمن عدد المباريات والدقائق التي شارك فيها كل لاعب في الفريق.

كما سيحصل إيدي هاو، المدير الفني للفريق على مكافأة منصوص عليها في تعاقده إذا نجح في قيادة الفريق لتحقيق أول لقب للنادي منذ الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي في عام 1955، أي قبل 68 عامًا.

وخاض لاعبي نيوكاسل مواجهات طويلة مع مايك آشلي، المالك السابق للنادي، قبل موسمي 2017-2018، و2018-2019، مما أدى لحصول بعضهم على التزامات وسائل الإعلام التي يفرضها النادي حتى تراجع المالك عنها.

المكافأة التي قررتها إدارة النادي تبلغ قيمتها 10 أضعاف المكأفأة التي سيحصل عليها الفريق الفائز بالبطولة من الاتحاد الإنجليزي والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه استرليني للفريق الفائز، و50 ألف للوصيف.

وتأهل نيوكاسل يونايتد للمباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، بعد الفوز على فريق ساوثهامبتون ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا بهدفين مقابل هدف؛ فيما وصل يونايتد لهذا الدور بالفوز على نوتنجهام فوريست ذهابًا بثلاثية نظيفة، وإيابًا بهدفين دون رد.

ويحتل نيوكاسل المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، في الموسم الأول له تحت سيطرة صندوق الاستثمار السعودي، المالك الجديد للنادي، برصيد 41 نقطة.