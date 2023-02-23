تحرير 153 محضرًا متنوعًا و195 حالة إشغال بالإسكندرية

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كل السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وشن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمنشأت التجارية شملت شوارع اسكوت، مصطفى كامل، الصفا والمروة، جمال عبد الناصر، أطلس، زاخر وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر و 5 إنذارات وإعدام 12 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وضبط 93 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 25 ألف جنيه.

وكثف حى العجمى برئاسة هدى أبو كليلة حملاته للتفتيش على المنشأت التجارية شملت شارع البيطاش الرئيسي وشارع الحى وشارع فضة والقويري وطريق إسكندرية مطروح وشارع عبد الفتاح الطلخاوى وشارع البرنسيسة وشارع الهانوفيل وشارع رضوان وشارع المدرسة النموذجية وأسفرت الحملة عن تحرير 38 محضرًا متنوعًا وضبط 102 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 6 آلاف جنيه.

وشن حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار استهدفت سوق الميدان، محمود فهمي النقراشي، وكالة الليمون، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة وتحصيل مبلغ 4 آلاف جنيه غرامات فورية.

ونفذ حى العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة على جميع المحال العامة شملت منطقة العامرية البلد والطريق الصحراوي واسفرت عن تحرير 73 محضرًا متنوعًا.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة تموينية مكبرة شملت التفتيش على المحال التجارية بشوارع المكس، والأمان، والاسناوي، والقفال، وابن سهلان بمنطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملاته للتفتيش على المحال العامة والصيدليات بنطاق المركز اسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر بـ 5 آلاف جنيه.

بينما قام حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية إستهدفت الحملة طريق الكافورى قبلى وشارع الكابلات وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٠ محاضر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.