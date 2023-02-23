الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيف الملك فاروق.. إحالة باحث قانونى حاز آثار نادرة إلى المحاكمة العاجلة

الملك فاروق
الملك فاروق

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة باحث قانوني إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية ضبط مجموعة من الآثار النادرة بحوزته، منها سيف الملك فاروق الأثري، وآثار مصرية ويونانية ورومانية وعثمانية وعباسية، وأخرى ترجع إلى أسرة محمد علي باشا، وكتب ومخطوطات أثرية وسحرية ووثائق أثرية نادرة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه تاجر في عملات أثرية مخالفًا بذلك أحكام القانون، كما تاجر في قطع أثرية بالمخالفة لأحكام القانون، كما وجهت له تهم أنه حاز مخطوطات دون إبلاغ الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال الميعاد المقرر، وأنشأ حسابًا على تطبيق «فيسبوك»، وذلك بهدف ارتكاب جرائمه.

المحاكمة العاجلة باحث قانوني الآثار النادرة سيف الملك فاروق أسرة محمد علي باشا

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