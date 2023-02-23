محافظة مطروح تناقش الأماكن المقترحة لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأماكن المناسبة والمقترحة لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة "ممشى أهل مصر"، لإتاحة مزيد من فرص العمل وفقًا للضوابط والشروط الواجب توافرها في المشروع وخاصة مع إقبال عدد كبير من شباب المحافظة على المشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والمهندس حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.



وقال المهندس حسام صالح، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إنه تقدم حتى الآن لمشروع وحدات الطعام المتنقلة "ممشى أهل مصر" 174 طلبًا في 4 مدن كالتالي: 14 شابًا بمدينة الحمام، و25 شابًا بمدينة العلمين، و25 شابًا بمدينة الضبعة، و132 شابًا بمدينة مرسى مطروح، مع استمرار فتح باب التقدم.



من جهتها، قالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، إنه تم تشكيل لجنة بالمرور على المواقع المقترحة لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن مدة ترخيص وحدات الطعام المتنقلة 3 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا.

وأوضحت عثمان أنه على المتقدم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية وصحيفة حالة جنائية حديثة والالتزام بتوافر الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وخاصة ما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات.

وأوضحت أنه يحظر التنازل عن الترخيص للغير وتغير النشاط المحدد بالترخيص، وفي حالة وفاة المرخص له (مالك وحدة الطعام المتنقلة) وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة يعد الترخيص ملغى.

ووجه محافظ مطروح بدراسة مزيد من المواقع ومنها بجوار منطقة جامعة مطروح، وبجوار موقف سيارات براني، وكذلك بمنطقة كورنيش الأبيض الجديد، وغيرها من الأماكن لتحقيق الاستفادة المرجوة للمشروع ولشباب المحافظة.

صورة من الحدث