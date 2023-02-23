مصرع سائق وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي

وقع حادث انقلاب سيارة أجرة أعلى الطريق الإقليمي الصحراوي بنطاق منطقة العياط، أسفر عن مصرع سائق وإصابة 5 آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي في نطاق العياط، على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة السائق وإصابة 5 آخرين ونقلو إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.