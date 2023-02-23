«المحاصيل الزراعية وحلول الأزمة السكانية».. محاور مؤتمر شباب الباحثين بجامعة سوهاج

كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين في الجامعة، مؤكدًا أن هذا المؤتمر هو المؤتمر المحلي الثامن، لكنه حصل على الصفة الدولية لثالث مؤتمر، أي أنه أصبح نقطةً واضحةً في خريطة الأنشطة البحثية والطلابية وخدمة المجتمع بالجامعة.

وأضاف عبدالخالق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن مؤتمر شباب الباحثين هذا العام يشهد مشاركة 318 من شباب الباحثين، و176 بحثًا معلقًا في ردهات المؤتمر، منهم 51 بحثًا ألقي أمس، بالإضافة إلى مشاركة 61 مستمعًا لاكتساب الخبرات.

وعن الدول المشاركة، أوضح أن هناك 5 دول عربية شاركت في المؤتمر، وهي ليبيا، السعودية، فلسطين، اليمن، والسودان، كما أن هناك دولة أفريقية شاركت وهي نيجيريا، ودولة أوروبية وهي وبريطانيا، لافتًا إلى مشاركة العالم المصري الجليل الدكتور فاروق الباز، عبر الفيديو كونفرنس من أمريكا.

وأكد هذا مؤتمر شباب الباحثين في الجامعة يمنح فرصة لأبناء الجامعة من شباب الباحثين لتبادل الخبرات البحثية مع نظرائهم من الجامعات الأخرى المشاركة، بطريق الديلفيري، الأمر الذي أزال عوائق التواصل سواء ماديًا أو مكانيًا، موضحًا أن الجديد في المؤتمر هذا العام مشاركة بعض الإعلاميين، على هامش المؤتمر، حيث قدموا ندوة لشباب الباحثين والطلاب عن كيفية دور الإعلام في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي.

وعن محاور مؤتمر شباب الباحثين، أوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الباحثين ناقشوا وقدموا بحوثًا علمية عن كيفية تطوير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والشعير والتي تمثل أمن قومي، كما أن هناك الكثير من البحوث ناقشت الحلول الناجعة لمشكلة الزيادة السكانية.