لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي تراقب أمم إفريقيا للشباب للبحث عن صفقات سوبر

كشف مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء النقاب حول وجود لجنة فنية من الأهلي تراقب كأس الأمم الإفريقية للشباب والمقامة بالقاهرة من أجل البحث عن مواهب افريقية في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط بالتنسيق مع محمود الخطيب كلفت لجنة فنية من أجل متابعة بطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة في مصر حاليا لاكتشاف أبرز المواهب وبحث إمكانية ضم أحدهم خاصة في المراكز الهجومية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة الفنية تضم مجموعة من نجوم الأهلي السابقين أمثال فتحي مبروك وماهر همام وعبدالمنعم شطة بجانب خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ونائبه وليد سليمان من أجل البحث عن لاعبين بنفس مواصفات المالي أليوديانج.

وأوضح المصدر أن رغبة الأهلي في ضم لاعبين صغار في السن من أجل النزول بمعدل الأعمار ومن جهة أخرى تسويقياً والاستفادة من بيعهم مستقبلاً في الدوريات الأوروبية.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان ‏بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد أسوان، ضمن منافسات ‏الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال عبد الحفيظ إن الفوز الذي حققه الفريق على أسوان في غاية الأهمية وجاء في توقيت ‏مناسب، وإن التفكير سيكون فيما هو قادم وتحديدًا في مباراة صن داونز، التي تقام مساء ‏السبت المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأوضح مدير الكرة أن الأهلي يخوض لقاءين على ملعبه في دور المجموعات بإفريقيا أمام ‏صن داونز ثم القطن الكاميروني، ومن المهم أن يكون الفريق على أتم الاستعداد.‏

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي أغلق ملف مباراة الهلال التي أقيمت في السودان فور نهايتها، ‏لا سيما أن الفريق يخوض مباريات محلية وإفريقية في غاية الأهمية، ولا مجال للحديث عن ‏الماضي، وأن يكون التركيز دائما منصبا على المباراة المقبلة كما هي عادة الأهلي.‏

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف مباراة ‏أسوان عقب نهايتها، لبدء التحضير لمباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.‏