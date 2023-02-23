الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات في محاور القاهرة الكبرى لضبط مخالفي قانون المرور

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم ، حملات موسعة استهدفت الشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة الأعطال المرورية، وضبط مخالفي قانون المرور.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، و يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

آداب المرور الأعطال المرورية الحملات المرورية الحوادث المرورية الخدمات المرورية

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