الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة: أزمة قيد صفقات الزمالك انتهت.. وهدفنا تقليل الاحتقان

أشرف صبحي وزير الرياضة
أشرف صبحي وزير الرياضة

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تعيين لجنة الانضباط الجديدة بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحل أزمة قيد صفقات الزمالك.

وكان مرتضى منصور قد أعلن انتهاء أزمة قيد الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، وتم قيدهم محليًا وأفريقيًا.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية: "في اختيار لجنة الانضباط، التزمنا بالجزء القانوني في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم حتى لا نخل بالعمل".

وأضاف: "وفي نفس التوقيت يجب أن يكون هناك تواصل مع وزار العدل بمعايير، وأخذ كافة الإجراءات ومن المؤكد سيعودون لكل اللوائح الحالية بشأن الانضباط وسيرون مع اتحاد الكرة كيفية تطوير هذه اللوائح، وأن تكون لهم سلطات الجزاء الفوري".

وتابع: "لجنة الانضباط عنصر مشترك ما بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية".

وأردف: "أما بالنسبة لأزمة قيد لاعبي الزمالك، فاتحاد الكرة أعلن انتهاء الأزمة، الأمر في النهاية يرجع للوائح الاتحاد وما بين اللجان النوعية، والأهم بالنسبة لنا كوزارة هو تقليل الاحتقان".
 

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