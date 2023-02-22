الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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«نيبينزيا»: من غير المقبول أن يسيطر الغرب على أوكرانيا ويهدد أمن روسيا

مندوب روسيا الدائم
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن خطيئة المواطنين في الدونباس، أنهم يتحدثون الروسية ويرفضون التوجهات النازية للنظام في أوكرانيا.

النظام الأوكراني متسلط وسلطوي

وأضاف خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أن القيادات الغربية عليها ان تفهم أن هناك نظامًا متسلطًا وسلطويًا يحكم في كييف وقضى على كل أشكال المعارضة وكل ما يرتبط بروسيا في بلد يتحدث فيه 80% من السكان باللغة الروسية وكان على رباط قوي بروسيا، وهناك معتقد أن أوكرانيا يجب أن تكون معادية لروسيا.

وتابع أن المدنيين في دونباس، فقدوا أرواحهم بمن فيهم الأطفال بسبب الاعتداء الدائم عليهم على مدار 8 سنوات، ولم يكن أمامنا من خيار سوى حماية سكان دونباس وأن نؤمن بلدنا وأطلقنا العملية العسكرية لوقف الحرب التي استمرت لسنوات من النظام الأوكراني. فالواقع أنه من غير المقبول أن يسيطر الغرب على أرض أوكرانيا بما يهدد أمن روسيا. 

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