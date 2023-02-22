الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مُنددة بالإرهاب الإسرائيلى.. الأمم المتحدة: «كل مستوطنة جديدة عقبة فى طريق السلام»

انطونيو غويتيريش
انطونيو غويتيريش

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، بوقف الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، مُنددًا بالإرهاب والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية.

وقال «غوتيريش» أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام.. كل نشاط استيطاني هو غير قانوني بنظر القانون الدولي ويجب أن يتوقف. في الوقت نفسه، التحريض على العنف هو طريق مسدود.. لا شيء يبرر الإرهاب الذي يجب أن يكون مرفوضًا من جانب الجميع".

اجتماع لجنة الأمم المتحدة بخصوص فلسطين

واجتمعت هذه اللجنة التي شُكلت عام 1975 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تزامنًا مع مقتل 10 فلسطينيين، بينهم فتى يبلغ 16 عامًا، وإصابة أكثر من مئة آخرين معظمهم بالرصاص خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطة الفلسطينية.

وخلفت هذه العملية الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2005 على الأقل، وعدد ضحايا مماثلًا لعملية جنين في شمال الضفة الغربية أيضًا في 26 يناير التي كان من بين ضحاياها مقاتلون وامرأة ستينية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبر «غوتيريش» أن الوضع حاليًا "في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأكثر التهابا منذ سنوات" مع "بلوغ التوترات ذروتها" في سياق تعطّل عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وشدد الأمين العام بحضور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على أن "أولويتنا المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر وإعادة الهدوء".

غويتريش الامم المتحدة فلسطين الإستيطانية الإسرائيلية إسرائيل

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وائل لطفي

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