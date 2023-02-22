الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سفير زامبيا بالقاهرة يزور معسكر منتخب بلاده في الإسكندرية

فريق زامبيا مع السفير
فريق زامبيا مع السفير

زار السفير الزامبى لدى مصر توبلى لوبايا، معسكر منتخب بلاده بالإسكندرية، وذلك للاطمئنان على بعثة الفريق، وحرص على شحن طاقات لاعبي منتخب زامبيا تحت 20 عاماً خلال جلسة جمعته ببعثة الفريق، مطالباً إياهم بطي صفحة التعادل في المباراة الافتتاحية أمام بنين بهدف لكل فريق.

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وأوضح أن التعادل نتيجة واردة في كرة القدم وليست النهاية، وطالب لاعبي الرصاصات النحاسية التركيز على الإيجابيات وعلاج السلبيات لتفادي الوقوع فيها مجدداً.

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وأضاف أن مواجهة منتخب غامبيا المقبلة مهمة فى مرحلة تجميع النقاط، معرباً عن ثقته في قدرات لاعبي المنتخب الزامبي، وأكد أنه "يثق في قدرتكم على التأهل لأن الوصول لكأس الأمم الافريقية ليس بالأمر السهل".
كما قدم رئيس الوفد الزامبى كولينز موكالا، الشكر لمصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي للمنتخب.
وقال رئيس مجلس إدارة مفوليرا بلا كيبول وجرين بافلوز السابق، إن الطقس فى مصر مثالى لكرة القدم مما يمكن أن يساعد الفريق على الاستمتاع بالمباريات، وحث الفريق على زيارة الأهرامات، وقال للاعبى الفريق "مصر تقف عاليا"، دعونا نقف أيضا مثل الأهرامات فى كرة القدم.

إسكندرية أفريقي الشكر لمصر اللوجستي بالاسكندرية كأس الأمم الأفريقية لاعبي المنتخب

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