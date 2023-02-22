مجموعة فاغنر تدعو الروس إلى الضغط على الجيش لتزويد مقاتليها بالذخيرة

حثّ رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة الأربعاء الروس على الضغط على الجيش ليزوّد مقاتلي المجموعة بالذخيرة، في دعوة غير مسبوقة تعكس مدى التوتر بين المرتزقة وهيئة الأركان العامة.

وقال يفغيني بريغوجين في تسجيل صوتي نشره جهازه الإعلامي "إذا قال كل روسي ... ببساطة: أعطوا قذائف لفاغنر، وهو ما بدأ يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي، سيكون وقع ذلك كبيرًا جدًا".

وهذا النداء غير مسبوق في روسيا، حيث تقمع بقسوة الانتقادات حتى الفردية للكرملين أو الجيش.

ويتهم بريوغوجين منذ أيام عدة هيئة الأركان الروسية بعدم توفير الذخيرة إلى عناصره المنتشرين في الخطوط الأمامية على خط الجبهة في المعركة للسيطرة على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وقال بريغوجين وقد حمل على هيئة الأركان "في حال قال السائق لصاحب العمل باعطاء قذائف لفاغنر، في حال قالت مضيفة الطيران عند صعود الركاب إلى الطائرة بضرورة إعطاء قذائف إلى فاغنر (..) لو قال مقدم البرامج مباشرة على الهواء باعطاء قذائف لفاغنر، سنحطمهم وسنرغمهم على التوقف عن القيام بأشياء تافهة".

وأضاف "سنرغمهم على اعطائنا قذائف. القذائف موجودة لكن ينبغي على سياسيين وصوليين وأوغاد أن يوقعوا عليها" لكي يتم تسليمها.

وتشكل تصريحات بريغوجين تصعيدا جديدا في التوتر القائم بين مجموعة فاغنر والجيش الروسي.

وبرز هذا التوتر بشكل متنام في الأسابيع الأخيرة في وقت تحاول فيه القوات الروسية السيطرة على باخموت فيما يعلن الجيش ومجموعة فاغنر تحقيق تقدم في تصريحات متناقضة أحيانا.

وكان بريغوجين اتهم الثلاثاء قائد الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو وهما شخصيتان

بارزتان في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "خيانة" من خلال عدم تسليم الذخائر التي تطالب بها فاغنر.



وردت وزارة الدفاع الروسية مساء الثلاثاء مصدرة بيانا يفصل كميات الذخيرة التي قدمت إلى "أسراب المتطوعين الهجومية" وهو الاسم الذي يبدو أن الجيش يطلقه على مرتزقة فاغنر.

ورفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على هذا النزاع.

في روسيا يواجه المتهمون بانتقاد الجيش الروسي احتمال الحكم عليهم بالسجن 15 عاما. وقد سجن معارضون عدة بموجب هذا القانون.