الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يناقش خطة مشروع الرصف ويوجه بسرعة الانتهاء من الطرق المستهدفة 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة للعام 2022 / 2023 والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع فضلًا عن رد الشيء لأصله للشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنيه تحتية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير البنية الأساسية وخاصة رفع كفاءة الطرق تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس أسامة أحمد محمد، مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود بين كل الجهات المعنية في تنفيذ مشروعات الرصف والتنسيق مع رؤساء المراكز والأنحاء لتحديد الشوارع والمناطق ذات الأولوية لرصفها مشيرًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه الأعمال التي تقدم خدمات للمواطنين بالمحافظة. 

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الطرق والشوارع المستهدفة في خطة الرصف وعمل جدول زمني بالاستلام وذلك بعد توقيع محاضر تنسيقية مع شركات المرافق قبل البدء في أعمال الرصف مع مراعاة الشروط الهندسية والفنية ومطابقته للمواصفات المطلوبة، مشددًا على عدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير الشوارع المرصوفة منوهًا أن الحفاظ علي هذه الطرق مسئولية الجميع.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار الجهود المبذولة لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة المشروع ودعمه ببعض المعدات المهمة لسرعة تنفيذ الأعمال المسندة له بكفاءة وفعالية في أقل وقت وتنفيذ الخطة الاستثمارية في مجال الرصف في أسرع وقت بكفاءة وجودة ومواصفات عالية.

وأكد اللواء عصام سعد، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتطوير المناطق للارتقاء بمستوى المحافظة.

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اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة التنمية المستدامة الشروط والمواصفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة تطوير البنية الاساسية

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